В финальной версии законопроекта о треш-стримах пропишут административные штрафы до 600 тысяч рублей. Это при условии, если стример не сделал ничего противоречащего уголовному законодательству и совершил правонарушение впервые. Документ будет готов в конце апреля. Об этом рассказал сенатор Алексей Пушков.

«Принципиальный наш подход, который пока не подвергался никем сомнению, что штрафы в КоАП РФ могут достигать 600 тысяч рублей. Смысл такого штрафа состоит в том, чтобы перекрыть выгоду от так называемых донатов. По всей вероятности, эта цифра будет ориентиром максимального штрафа за треш-стримы в финальной версии законопроекта», — приводит ТАСС слова Пушкова.

Сенатор отметил, что правоохранители предлагают рабочей группе, которую он возглавляет, активнее задействовать административный кодекс, чтобы была поэтапная система наказаний.

«Например, может быть такая форма, как словесные издевательства, которая не требует задействования статей Уголовного кодекса, но может рассматриваться как форма унижения человеческого достоинства и нарушения общественного порядка, поскольку интернет является частью общественного пространства», — объяснил Пушков и напомнил, что сейчас есть три предложения по изменению статей УК РФ, которые доработают и вынесут на финальное заседание.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов после смерти девушки на стриме Reeflay в декабре отправил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо, в котором предложил приравнять треш-стримы к уголовным преступлениям.