Штрафы за склонение детей к алкоголю предложили увеличить в 10 раз

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил в 10 раз увеличить штрафы за склонение детей к употреблению алкогольных напитков. Он считает, что сейчас штрафы несущественны по сравнению с последствиями действий правонарушителей.

«Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в статью 6.10 КоАП Российской Федерации в части увеличения штрафов, предусмотренных за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей и от 40 тысяч до 50 тысяч рублей для родителей», — говорится в письме на имя главы МВД России Владимира Колокольцева.

Общественный деятель в обращении указал, что употребление алкоголя даже в небольших дозах для детей представляет угрозу жизни, сообщил RT.

Он добавил, что систематическое употребление спиртных напитков может привести к развитию алкоголизма у ребенка. Штрафы, по его мнению, в размере от 1,5 тысячи до трех тысяч рублей и от четырех тысяч до пяти тысяч рублей для родителей и других законных представителей несущественны. Ребенку такими действиями наносится гораздо больший вред.