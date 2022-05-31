Штрафы за шум в ночное время суток увеличат в России

Законопроект о поправках в Кодекс об административных нарушениях (КоАП РФ) и Жилищный кодекс внесли в Госдуму. По новой инициативе депутаты увеличили суммы штрафов за нарушение допустимого уровня шума. Об этом написал Life.

Если поправки примут, физические лица, которые шумят более двух раз в месяц, должны будут заплатить от 2500 до 5000 рублей, должностные лица — от 10 000 до 20 000 рублей, юридические лица — от 50 000 до 100 000 рублей.

По новому документу нельзя будет шуметь не только в жилых домах, но и гостиницах, социальных объектах и жилых зонах с десяти вечера до семи утра по всей стране. Шум разрешается в выходные и праздничные дни лишь при чрезвычайных ситуациях.

Заведующий «Западной коллегией адвокатов» города Москвы Александр Инютин считает, что в существующем законопроекте не решен вопрос допустимости фиксации фактов такого вида правонарушений самими гражданами. То есть, в случае, если правоохранители прибыли для разбирательства после прекращения шума, гражданам останется лишь написать жалобы в надзорные инстанции.