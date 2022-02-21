Штрафы за разглашение персональных данных предложили ввести в России

За разглашение персональных данных в России могут ввести штрафы. Такую меру наказания хотят закрепить в КоАП. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник в отрасли и федерального чиновника.

Роскомнадзор каждый год фиксирует сотни случаев, при которых персональные данные людей попадают к третьим лицам. Это происходит из-за халатности сотрудников банков и других организаций.

Сейчас наказать их за это нельзя, поскольку такие штрафы не предусмотрены в законодательстве. Отсутствие такой ответственности в КоАП подтвердили в Минцифры. В ведомстве отметили, что соответствующие предложения прорабатывают совместно Советом Федерации и заинтересованными ведомствами, в том числе Минцифры.

По мнению экспертов, благодаря новым административным мерам бизнес и госструктуры будут более аккуратно обращаться с персональными данными людей.

«Платформу согласий» планируют запустить в России. Этот проект должен сделать проще управление доступом к личным данным. Люди, как предполагается, смогут отзывать свое согласие на обработку персональных сведений с помощью лишь одного клика.