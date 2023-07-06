Эксклюзив 06 июля 2023, 12:01 Штрафы за пропаганду жестокого обращения с животными сочли необходимыми Администратор «ЗоопоискЮАО» Борзова: нужно наказывать по закону за жестокость к животным РИА «Новости»

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Комитет Госдумы инициировал законопроект, который предусматривает штраф до 100 тысяч рублей за пропаганду жестокого обращения с животными. Это нужная мера, сообщила в беседе с «360» администратор проекта «ЗоопоискЮАО» Юлия Борзова.

«Безусловно, наказывать по закону за жестокое обращение с животными и пропаганду нужно. Человек, который способен беспричинно и без разбора причинить физическую боль живому существу, которое умеет чувствовать, которое умеет испытывать эмоции, — это большое отклонение от нормы», — отметила эксперт.

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По словам Борзовой, стоит задуматься о психическом здоровье такого человека. Он может быть социально опасным для окружающих, подчеркнула она.

«Штрафы и лишение свободы за преступления против животных обязательно нужны. Те же дети не всегда правильно анализируют свои действия. Их хрупкое сознание нужно питать только положительными примерами, чтобы даже мысли не возникло обидеть животное», — подчеркнула администратор проекта.

В качестве примера она привела отношение к голубям.

«Элементарная детская шалость — гонять голубей, но ведь можно остановить ребенка и сказать: посмотри, им же страшно, когда ты на них бежишь, давай лучше угостим их семечками, ведь все начинается с малого», — резюмировала эксперт.