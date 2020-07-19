Штрафы за продажу табака подросткам могут возрасти в 8 раз

Поправки предлагается внести в статьи КоАП «Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями» и «Административный штраф».

Согласно им, за оптовую или розничную продажу несовершеннолетним табачной продукции граждане могут получить штраф от 20 до 40 тысяч рублей, должностные лица — от 40 до 70 тысяч, юридические — от 150 до 300 тысяч.

За продажу насвая и снюса гражданам предстоит заплатить от 15 до 20 тысяч рублей, должностным лицам — от 30 до 50 тысяч, а юридическим — от 100 до 150 тысяч.

«Законопроект рекомендован ко второму чтению», — говорится в сообщении.

Госдума рассмотрит законопроект 21 июля.

В последнее время повышаются штрафы за торговлю снюсом, а продажа такой продукции несовершеннолетним представляется более серьезным правонарушением. Именно поэтому предлагается ужесточить закон, уверен автор законопроекта и данной поправки, зампредседатель комитета Рафаэль Марданшин, сообщил ТАСС.

«Несовершеннолетние менее информированы и легко поддаются, подсаживаются на эти курительные, жевательные и сосательные смеси, которые, по словам специалистов, вызывают привыкание и потребность к переходу на более тяжелые наркотики», — заявил депутат.

Сейчас, согласно Кодексу об административных правонарушениях, за продажу насвая и снюса для граждан грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от семи до 12 тысяч, а для юридических лиц — от 40 до 60 тысяч. За продажу табачной продукции несовершеннолетним придется заплатить от трех до пяти тысяч для граждан, от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч для юридических лиц.

Снюс — разновидность жевательного табака, бездымный продукт для получения дозы никотина. Продавать его в России запрещено с 2015 года.