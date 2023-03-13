Общество 13 марта 2023, 04:13 Штрафы за продажу лекарств без рецептов призвали увеличить в России «Известия»: ГД рассмотрит законопроект о повышении штрафа за продажу лекарств без рецептов freepik

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Госдума 14 марта рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении размера штрафа за продажу лекарств без рецептов. Положительное заключение уже дали два профильных комитета, сообщили «Известия». Депутатам рекомендовали принять законопроект в первом чтении.

По новым нормам, для фармацевтов и должностных лиц предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок до одного года. Индивидуальным предпринимателям в случае нарушения правил придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам — до 200 тысяч рублей.

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«Большим спросом у так называемых лекарственных наркоманов пользуются препараты, содержащие прегабалин, тапентадол, тропикамид и циклопентолат, которые не относятся к ядовитым или сильнодействующим средствам и в своем составе не содержат ни наркотических, ни психотропных веществ. При этом их употребление не по назначению врача вызывает наркотическое опьянение, а также стойкую зависимость», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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Авторы проекта считают, что «лекарственная наркомания» получила широкое распространение из-за доступности препаратов. Психическая и физическая зависимость от лекарств становится причиной перехода на тяжелые наркотики.