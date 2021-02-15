Штрафы за повлекшие нарушение порядка собрания людей предложили отменить в России

Люди могут просто так столпиться на улице и несознательно нарушить порядок, поэтому штрафы за это нужно отменить. Соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Андрей Барышев.

По данным автора документа, в КоАП нет точного определения «группы граждан». В действующем законе не указано число скопившихся людей, из-за которого их можно наказывать, отметил Барышев.

«Любое скопление граждан, не попадающие под мероприятие, регламентированное законом о митингах, может быть квалифицировано как нарушение и будет основанием для привлечения к административной ответственности. Данное обстоятельство вводит в заблуждение общество на предмет возможно допустимого поведения в общественных местах, тем самым ограничивая свободу человека», — говорится в пояснительной записке к документу, который опубликовали в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас штраф за подобного рода нарушения составляет 20 тысяч рублей. Если при этом кто-о пострадал, то сумма вырастает до 300 тысяч рублей и появляется дополнительное наказание — арест на срок до 20 суток.