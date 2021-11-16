Штрафы за подделку водительских прав в России хотят увеличить

В России задумались об ужесточении наказания за подделку водительских прав. Полномочия Генпрокуратуры по блокировке продающих такие документы интернет-ресурсов тоже хотят расширить.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обратил внимание на относительно нетяжелые санкции за подделку прав, сообщила газета «Известия». Обращение он направил на имя первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина.

Выборный указал на восемь сайтов, на которых в настоящее время незаконно продают водительские права. На ресурсы он вышел по обращениям россиян, нашедших предложения о покупке документов за 25 тысяч рублей. Ни о каком обучении в них и речи не идет.

Пока что законодательство, подчеркнул парламентарий, слишком лояльно относится и к занимающимся подделкой, и к любителям ею пользоваться. Преступники тоже не особенно скрываются, поскольку нет официальных оснований для блокировки подобных ресурсов.

Эксперты заметили, что проблема существует давно. Поддельные права россияне используют, поскольку не всегда понимают степень ответственности. Либо из-за недостаточного образования, либо из-за отсутствия жизненного опыта.