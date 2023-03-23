Общество 23 марта 2023, 12:41 Штрафы за плохое знание русского языка для мигрантов предложили ввести в МВД

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В МВД предложили ввести штрафы для трудовых мигрантов, которые не знают русского языка. Таким образом ведомство намерено стимулировать иностранцев к обучению. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Член Комитета по делам национальностей Анастасия Удальцова заявила, что мигранты из стран бывшего СССР стали забывать русский язык, а это, на ее взгляд, следствие попустительского отношения. Местные власти при поддержке российских должны создавать центры предвыездной подготовки, которые бы взаимодействовали с кадровыми службами в России, добавила Удальцова.

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Как сообщил начальник департамента управления по обеспечению конституционных прав граждан Сергей Бочков, ведомствам была поставлена задача получить информацию об языковой готовности мигрантов, а также разработать программы, которые позволят детям иностранцев подучить язык.

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