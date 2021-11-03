Штрафы за пищевой фальсификат предложили внести в КоАП в России

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) может появиться новое наказание за изготовление и продажу фальсифицированной пищевой продукции. Об этом рассказала автор предложения, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

В беседе с «Парламентской газетой» сенатор отметила, что на данный момент в КоАП предусмотрена ответственность за оборот фальсифицированных лекарств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Однако спектр фальсификаций среди товаров гораздо шире.

Пока для всех остальных случаев применяют статью за обман потребителей. Рукавишникова отметила, что действующих мер в стране может быть недостаточно для того, чтобы эффективно бороться с фальсификатами в России.

По новому проекту, фальсификат пищевых продуктов повлечет за собой штраф. Для должностных лиц его размер составит до ста тысяч рублей, для владельцев ИП — до 250 тысяч рублей, для юрлиц — до миллиона рублей. Если же потребители пострадают от употребления таких продуктов и будет нанесен вред их здоровью, то суммы будут увеличиваться вдвое.