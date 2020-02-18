Штрафы за парковку на газонах предложили добавить в КоАП

«Сегодня есть запрет на парковку на тротуаре и штраф за это. А на газонах и детских площадках — нет. Поэтому нам предстоит убедить разработчиков кодекса распространить действие имеющейся статьи в том числе и на эти территории. До 20 февраля мы все предложения направим в межведомственную рабочую группу», — пояснила Рукавишникова.

Она уточнила, что сейчас остро стоит вопрос о включении в КоАП запрета парковок на газонах. По мнению сенатора запрет необходимо отразить в кодексе наряду с инициативами из регионов. Например, предложили внести ответственность за выброс мусора в неположенных местах, распространение вейпов и аналогов снюсов. Размер штрафов предстоит определить рабочей группе.

«Мы хотим дождаться, когда текст нового КоАП будет принят в первом чтении в Госдуме. Если этих норм в нем не будет — подготовим соответствующие поправки. Мы много предложений собрали с регионов, на мой взгляд, они все должны войти», — добавила Рукавишникова.