Штрафы за ошибку в номере авто в пропусках отменят в Москве
Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что автомобилисты обращаются в МАДИ за обжалованием штрафов за отсутствие цифрового пропуска из-за того, что они ошиблись буквой или цифрой, привязывая номер своего авто, но при этом действующий пропуск у них был.
«Мы решили отменять такие штрафы, в МАДИ есть для этого законные основания — за малозначительностью. Как мы всегда говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет», — приводятся слова Ликсутова на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, сейчас количество автомобилей без пропусков составляет не более 3%. Глава Дептранса Москвы напомнил столичным водителям, как до поездки проверить наличие пропуска на автомобиль.
Он отметил, что на это потребуется несколько секунд. Проверить наличие пропуска можно через чат-бот в Telegram или в мобильном приложении «Московский транспорт». Кроме того, сотрудники МАДИ подготовили образцы заявлений на отмену штрафов. Его можно заполнить не выходя из дома и отправить в электронном виде.
Также в ведомстве уточнили, что обжаловать штраф, если человек случайно ошибся в номере автомобиля можно на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru.