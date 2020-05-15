Штрафы за ошибку в номере авто в пропусках отменят в Москве

Столичные водители, которые допустили ошибку при введении номера автомобиля для привязки к цифровому пропуску, не будут получать за это штрафы.

Глава столичного Дептранса Максим Ликсутов рассказал, что автомобилисты обращаются в МАДИ за обжалованием штрафов за отсутствие цифрового пропуска из-за того, что они ошиблись буквой или цифрой, привязывая номер своего авто, но при этом действующий пропуск у них был.

«Мы решили отменять такие штрафы, в МАДИ есть для этого законные основания — за малозначительностью. Как мы всегда говорили, никакой цели сбора штрафов у нас нет», — приводятся слова Ликсутова на официальном сайте мэра Москвы.

По его словам, сейчас количество автомобилей без пропусков составляет не более 3%. Глава Дептранса Москвы напомнил столичным водителям, как до поездки проверить наличие пропуска на автомобиль.

Он отметил, что на это потребуется несколько секунд. Проверить наличие пропуска можно через чат-бот в Telegram или в мобильном приложении «Московский транспорт». Кроме того, сотрудники МАДИ подготовили образцы заявлений на отмену штрафов. Его можно заполнить не выходя из дома и отправить в электронном виде.

Также в ведомстве уточнили, что обжаловать штраф, если человек случайно ошибся в номере автомобиля можно на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru.

Обжаловать штраф можно на порталах mos.ru или avtokod.mos.ru