Штрафы за новый вид токсикомании предложили в Курганской области
Правительство Курганской области рассматривает инициативу штрафов для магазинов, в которых продают сжиженный газ подросткам. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сайт облдумы.
Школьники используют его как разновидность токсикомании. Автором законопроекта выступил прокурор Курганской области Андрей Назаров.
«Предлагается установить административную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ», — говорится в документе.