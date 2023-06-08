Общество 08 июня 2023, 19:05 Штрафы за ношение купальников в общественных местах ввели в Абхазии

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Власти Абхазии ввели административные штрафы за ношение купальников в общественных местах. За нарушение правил придется заплатить шесть тысяч рублей, сообщил «ФедералПресс».

Соответствующие поправки в КоАП разработали депутаты республиканского парламента. Правила затронут не только туристов, но и местных жителей.

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Отмечается, что мужчин также будут штрафовать за появление в местах скопления людей с голым торсом.