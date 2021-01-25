Штрафы за незаконный сбор средств на благотворительность могут появиться в России

Отмечается, что новую статью КоАП планируется ввести при поддержке правительства страны. По словам Костенко, нередко аферисты копируют настоящие объявления о помощи больным детям, используют их данные и фото. Собранные денежные средства мошенники присваивают себе, сообщило радио «Говорит Москва».

Государственный деятель уточнила, что наказание составит от пяти до 150 тысяч рублей. Статья предусматривает конфискацию орудия преступления.