Штрафы за незаконный сбор средств на благотворительность могут появиться в России
Зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко подготовила законопроект, согласно которому граждане и организации должны будут заплатить штраф в случае использования ящиков для пожертвований без разрешения властей, информирует «Известия».
Отмечается, что новую статью КоАП планируется ввести при поддержке правительства страны. По словам Костенко, нередко аферисты копируют настоящие объявления о помощи больным детям, используют их данные и фото. Собранные денежные средства мошенники присваивают себе, сообщило радио «Говорит Москва».
Государственный деятель уточнила, что наказание составит от пяти до 150 тысяч рублей. Статья предусматривает конфискацию орудия преступления.