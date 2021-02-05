Штрафы за незаконное ношение формы на митингах предложили ввести в России

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил привлекать к ответственности за незаконное ношение формы российских правоохранительных органов на митингах и акциях. Сейчас за нарушения полагаются символические штрафы.

В своем письме, на которое сослался RT, политолог Антон Орлов отметил, что за незаконное ношение форменной одежды правоохранителей сегодня предусмотрены символические штрафы от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей. Причем размер не зависит от того, где и при каких обстоятельствах совершалось данное правонарушение.

Как подчеркнул политолог, нахождение подобного правонарушителя на уличной протестной акции может представлять угрозу общественной безопасности, а также пагубно влиять на координацию действий сотрудников правоохранительных органов.

Орлов подчеркнул, что в этом случае форма может использоваться для осуществления провокаций, создания искаженного представления о действиях правоохранителей или силовиков.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность внесения дополнения в ст. 20.2 КоАП России в части установления отдельной ответственности за «незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов участником публичного мероприятия либо несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования», — говорится в тексте обращения.

Для регулировки подобных правонарушителей автор письма предлагает установить административную ответственность в виде денежного штрафа от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, или выполнения обязательных работ сроком до 200 часов, или административного ареста на месячный срок.