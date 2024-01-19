Общество 19 января 2024, 10:50 Штрафы за непристегнутые ремни предложили отменить в России Депутат Нилов предложил временно отменить штрафы за непристегнутые ремни РИА «Новости»

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Штрафы за непристегнутые ремни безопасности для водителей необходимо временно отменить из-за несовершенства системы фотовидеофиксации. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике, труда и делам ветеранов, депутат Ярослав Нилов.

По его словам, водители зачастую получают штрафы лишь потому, что камера не может распознать ремень безопасности на фоне черной куртки.

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Также парламентарий вспомнил резонансный случай, когда водитель из Балакова получил штраф в тысячу рублей за непристегнутый пакет на переднем сиденье.

«Такие случаи далеко не единичны. Водителям приходят штрафы за мнимую беседу по телефону или нарушение занесенной снегом дорожной разметки», — отметил Нилов.

Ранее стало известно, что водителям в России запретят превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. Инициативу разработал Минтранс, ведомство предложило ввести поправки уже с 1 сентября 2024 года.