Общество 30 декабря 2022, 04:50 Штрафы за неправильную парковку предложили отменить из-за сильных снегопадов МВД изучает предложение отменить штрафы для водителей из-за снегопадов РИА «Новости»

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МВД России изучает предложение депутата Госдумы Василия Власова не штрафовать автомобилистов, у которых из-за обильных снегопадов возникли проблемы с соблюдением правил парковки, а также требований дорожной разметки. Не исключено, что ведомство объявит «зимнюю амнистию», написал ТАСС.

«Обращение депутата Госдумы В. М. Власова в настоящее время находится на рассмотрении в МВД России. В связи с изложенным комментарии по данной тематике полагаем преждевременными», — сообщили в пресс-службе министерства.

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В непогоду водители из-за заснеженной трассы не всегда могут правильно парковать автомобиль или перестраиваться во время движения. При этом наказание за нарушение никто не отменял. За неправильную парковку и нарушения дорожной разметки предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

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Накануне в Петербурге сотрудники ГИБДД предупредили водителей о сложной обстановке на дорогах из-за гололеда. Неопытным автомобилистам посоветовали воспользоваться общественным транспортом, чтобы не попасть в ДТП на своей машине.