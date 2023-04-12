Общество 12 апреля 2023, 07:52 Штрафы за незаконное использование газовых баллонов захотели увеличить в России «Известия»: штрафы за неправильное использование баллонов с газом могут поднять в России Pxhere

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Глава торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин выступил с идеей поднять штрафы в два или три раза за неправильное использование газовых баллонов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на письмо руководителя ТПП к зампредседателю правительства РФ Александру Новаку.

Катырин напомнил, что в стране продолжает увеличиваться число аварий, связанных с газобаллонным оборудованием, нередка погибают люди. Палата же разработал ряд мер для повышения безопасности россиян.

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В частности, организация считает, что нужно усилить ответственность за несоблюдение мер безопасности во время обращения с баллонами сжиженного углеводородного газа (СУГ), для этого нужно внести новую статью в главу 9 КоАП РФ.

По ней для физических лиц предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 800 тысяч рублей и приостановка работы до 90 дней в случаях, если такие действия приведут к угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан и авариям.