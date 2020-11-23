Штрафы‌ ‌за‌ ‌неповиновение‌ ‌полиции‌ ‌и‌ ‌Росгвардии‌ ‌предложили‌ ‌повысить‌ ‌ ‌

Изменения предлагается внести в федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

В тексте пояснительной записки говорится, что за первое неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ или военнослужащих повышенный штраф составит от одной до четырех тысяч рублей. При повторном правонарушении сумма вырастет от 10 до 20 тысяч рублей.

Действующий размер штрафа автор законопроекта депутат Дмитрий Вяткин считает не соответствующими степени потенциальной опасности. Сегодня эта сумма составляет от 500 до одной тысячи рублей.

В этом же законопроекте предусмотрены штрафы для организаторов митингов, а также лиц, которые незаконно финансируют подобные собрания граждан.

Штрафы для физических лиц составят от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Законопроект уже получил поддержку правительства. В случае полного одобрения предложения изменения внесут в Кодекс об административных правонарушениях.