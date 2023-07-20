Общество 20 июля 2023, 11:39 Штрафы за неоказание содействия военкоматам одобрили в России Комитет Думы одобрил штрафы за неоказание содействия военкоматам РИА «Новости»

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента ввести штраф до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.

Поправку одобрили ко второму чтению законопроекта, предполагающего десятикратное увеличение штрафов для уклоняющихся от военного призыва.

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Согласно новой статье, за неоказание содействия организации оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, введут штрафы. Для должностных лиц размер наказания составит от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.

Такие же штрафы в статье предусмотрены за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники в воинские части согласно планам мобилизации.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за пропаганду идеологии экстремизма. Парламентарии рассмотрят поправки к статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», по которой предусмотрено до пяти лет лишения свободы либо штраф до 300 тысяч рублей.