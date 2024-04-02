Общество 02 апреля 2024, 16:42 Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры увеличат в 2024 году Госдума одобрила увеличение штрафов за недопуск газовщиков в дома РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в статью о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Об этом сообщили на сайте ГД.

Согласно документу, штрафы для частных лиц составят от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 тысяч до 100 тысяч, а для юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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Госдума планирует передать законопроект на утверждение в Совет Федерации. Инициативу поддержали в большинстве фракций. Депутаты также потребовали повысить профессионализм газовых служб, которые часто проводят поверхностные осмотры в жилье.

Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что люди, которые не пускают газовщиков в дома, создают реальную опасность для себя и других жильцов. Парламентарий поддержала идею об увеличении штрафов за недопуск специалистов в квартиры.