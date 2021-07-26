Штрафы за нарушение прав потребителей предложили увеличить

Размер штрафов предложили увеличить для торговли, авиаперевозчиков и производителей — сделать их оборотными, сообщила газета «Известия». На штрафные санкции компания попадет если нарушат права своих потребителей.

С предложением о повышении штрафов к Роспотребнадзору обратилась Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП). Речь идет о статьях главы 14 КоАП, в которых перечислено несколько пунктов: обман, оказание недобросовестных услуг, их навязывание и так далее.

За повторное совершение указанных действий, по мнению конфедерации, компаниям должны грозить оборотные штрафы, чей размер может колебаться в зависимости от отрасли и ее прибыльности — от 1 до 5%. Эти средства должны поступать в казну, а не самим потребителям, как это происходит сейчас, отметил председатель правления КонфОП Дмитрий Янин.

Сегодня за указанные нарушения фирмам грозят санкции в размере порядка 20–50 тысяч рублей. Существующее наказание в КонфОП считают номинальным и не соответствующим практикам развитых стран.