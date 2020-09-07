Штрафы за нарушение норм предоставления ЖКУ вырастут в России

В России предложили установить новые суммы штрафов для должностных лиц ресурсоснабжающих организаций. Законопроект будет внесен в Госдуму до конца сентября.

На сегодня такие штрафы составляют от 500 до 1000 рублей, пишет газета «Известия». Законопроект предлагает в разы увеличить штрафы для ресурсоснабжающих организаций за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Проект закона будет доработан с учетом замечаний Минстроя, отмечают авторы инициативы. По их словам, ведомство поддержало документ, но предложило исключить из числа наказуемых юридических лиц.

Эту инициативу одобряют в большинстве фракций. По мнению экспертов, с одной стороны предложение правильное, поскольку у каждой ошибки есть имя и фамилия, однако с другой стороны, они не верят, что штрафы изменят ситуацию.

С 1 сентября в России полноценно заработала единая система мониторинга аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (МКА ЖКХ). Она доступна во всех 85 регионах страны. Сейчас в качестве операторов поставщиков данных подключены уже 748 муниципальных образований и 234 ресурсоснабжающие организации. В дальнейшем их число будет пополняться.