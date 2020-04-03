Штрафы за нарушение изоляции начали выписывать в России. Первым заплатит житель Уфы

Не успели в России вести штрафы за несоблюдение режима самоизоляции, как появились нарушители. Первым стал мужчина из Уфы. Суд уже оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Речь идет о 33-летнем уфимце из микрорайона Затон. Он решил погулять ночью во дворе. Об этом написал сайт kp.ru.

По данным сайта, нетрезвый молодой человек вышел из квартиры перепарковать автомобиль своей девушки. На улице к нему подошел полицейский и потребовал объяснений. Мужчина заявил, что якобы ничего не знает о режиме самоизоляции.

В итоге ему выписали административный штраф за то, что он находился в общественном месте без справки от работодателя. Это было ночью 2 апреля, а уже 3-го состоялся суд. Уфимец не признал свою вину, но решение вступило в силу, сообщила газета «Коммерсант».

Президент Владимир Путин 1 апреля подписал закон о назначении штрафов и введении сроков за нарушение изоляции. По новой поправке в КоАП нарушитель должен заплатить штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

В Башкирии режим всеобщей изоляции начал действовать 31 марта.