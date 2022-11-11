Общество 11 ноября 2022, 02:38 Штрафы за ЛГБТ-пропаганду в играх предложили ввести в России Депутат Госдумы Лантратова предложила наказывать за ЛГБТ-пропаганду в играх Unsplash

Читать 360tv в

Создателей компьютерных игр предложили административно наказывать за ЛГБТ-пропаганду. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Ее слова привели «Известия».

«В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия. Отсутствует также и запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей и желание сменить пол в данном сегменте развлечений», — отметила депутат.

Реклама

В связи с этим она подготовила поправки, которые подразумевают введение административной ответственности за ЛГБТ-пропаганду в играх. Как подчеркнула Лантратова, многие разработчики видеоигр добавляют в свои проекты персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Реклама

По словам автора инициативы, поправки помогут обеспечить безопасность контента и сохранить здоровье россиян. Также они нужны для профилактики совершения общественно опасных действий под влиянием игр. Второе чтение законопроекта, к которому Лантратова подготовила поправки, пройдет 27 ноября.