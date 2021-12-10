Штрафы за курение рядом с беременной или детьми предложили ввести в России

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил штрафовать за курение рядом с беременной или несовершеннолетними. Письмо с инициативой он отправил министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Копия письма оказалась в распоряжении RТ. Депутат в обращении указал, что сейчас штрафуют за курение в неположенном месте на 500-1500 рублей, на детской площадке — от двух до трех тысяч рублей.

По мнению Хамзаева, нужно ввести дополнительные ограничения для сохранения здоровья и защиты окружающих от негативного воздействия табачного дыма. Он сослался на опыт других стран, где действуют отдельные положения, предусматривающие увеличение размера штрафа за курение в общественном месте в присутствии беременных или детей.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения в проект редакции будущего КоАП России нового положения, предусматривающего штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение установленного запрета курения табака на отдельных территориях, включая детские площадки, заведомо в присутствии беременной либо несовершеннолетнего», — указал депутат в письме с предложением.