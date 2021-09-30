Штрафы за игнорирование QR-регистрации в общественных местах введут на Ставрополье

Власти Ставрополья намерены ввести штрафы за игнорирование порядка регистрации по QR-коду в общественных местах. Во время прямой линии с жителями региона губернатор Владимир Владимиров сообщил, что документ уже подписан.

«Сегодня буквально подписал распоряжение о необходимости введения штрафных санкций на неиспользование предусмотренных QR-кодов, мы эту практику в Ставропольском крае точно будем вводить, потому что это очень важно», — привел ТАСС слова Владимирова.

В регионе круглосуточный порядок регистрации по QR-коду начал действовать в организациях общественного питания в январе 2021 года. К системе регистрации позже присоединились театры, музеи и другие учреждения. Дисциплина, как отметил губернатор региона, позволяет сдерживать ситуацию с заражаемостью, в том числе, и в курортных территориях края.

«Большая наша задача — Кавказские Минеральные Воды, люди приезжают, отдыхают, очень много. Прямо сейчас у нас болеет только 12 человек из приехавших туристов. Мы видим, что даже при отсутствии жесткого требования на прививку, ПЦР, люди с удовольствием сдают здесь все необходимые анализы, ответственно себя ведут в санаториях», — пояснил Владимиров. Глава региона также добавил, что санаториям сегодня ничего не угрожает.