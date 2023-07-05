05 июля 2023, 07:56
Штрафы за езду на самокате одновременно двух человек могут ввести в России
Депутат Бессарабов: штрафы за езду на самокате вдвоем не введут до изменения ПДД
Штрафы за езду на самокате двух человек могут введут, если эту запретят правила дорожного движения. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
«Сначала в правилах дорожного движения должна быть закреплена норма поведения, которая запрещает использовать средства индивидуальной мобильности для перевозки пассажиров», — отметил Бессерабов.
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Он поддержал инициативу Минтранса ввести штрафы для водителей самокатов за нарушение правил дорожного движения.
Ранее ведомство предложило прировнять электросамокатчиков к остальным участникам дорожного движения. В Кодекс об административных правонарушениях собираются внести штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД, которые превысят максимальные на сегодня 1,5 тысячи рублей.
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