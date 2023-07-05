Общество 05 июля 2023, 07:56 Штрафы за езду на самокате одновременно двух человек могут ввести в России Депутат Бессарабов: штрафы за езду на самокате вдвоем не введут до изменения ПДД РИА «Новости»

Читать 360tv в

Штрафы за езду на самокате двух человек могут введут, если эту запретят правила дорожного движения. Об этом сообщил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

«Сначала в правилах дорожного движения должна быть закреплена норма поведения, которая запрещает использовать средства индивидуальной мобильности для перевозки пассажиров», — отметил Бессерабов.

Реклама

Он поддержал инициативу Минтранса ввести штрафы для водителей самокатов за нарушение правил дорожного движения.

Ранее ведомство предложило прировнять электросамокатчиков к остальным участникам дорожного движения. В Кодекс об административных правонарушениях собираются внести штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности за нарушение ПДД, которые превысят максимальные на сегодня 1,5 тысячи рублей.