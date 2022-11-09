Штрафы за брошенных животных предложили ввести в Госдуме | 360°

Общество 09 ноября 2022, 11:05 Штрафы за брошенных животных предложили ввести в Госдуме

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Первый зампредседателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о новых штрафах за выброшенных животных, которые могут появиться в России. Об этом написала «Парламентская газета».

«Сразу может появиться несколько новых статей и новых штрафов за выброшенных питомцев, штрафы за жестокое обращение с животными (в дополнение к уголовной ответственности) и штрафы за покусы», — добавил депутат.

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Все полученные деньги от штрафов политик предложил направить на строительство приютов для бездомных животных. По его словам, таким образом можно будет системно решать проблему.

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