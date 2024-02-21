Общество 21 февраля 2024, 13:03 Штрафы за «безвкусную» рекламу предложили ввести в России

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Предприниматель, основатель маркетингового агентства MG Group & Skaleva Юлия Скалева обратилась к депутатам Госдумы с предложением ввести штрафы за некрасивый дизайн наружной рекламы и безвкусный брендинг. Об этом написало издание Daily Moscow.

Скалева считает, что бизнесмены своей рекламой «уродуют» общественное пространство, не нарушая при этом никаких законов.

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Предприниматель провела личный опрос, в котором выяснила, что 59% россиян не хотят смотреть на «некрасивую рекламу» в городе.