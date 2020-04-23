Штрафы за автохлам и сосульки могут ввести в России

Штрафы за порчу внешнего вида дворов, а также за плохую уборку снега и сосулек могут появиться в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщила член Совета Федерации Ирина Руковишникова.

Как она рассказала ТАСС, речь идет о брошенных у домов старых автомобилях, парковке на газоне, детской или спортивной площадке, а также о мойке машин в неположенном месте. За такие нарушения человеку может прийти «письмо счастья». Речь идет о штрафе до пяти тысяч рублей, для юридических лиц — до 35 тысяч.

Также предлагается наказывать тех, кто плохо убирает снег и сосульки с пандусов и крыш. Обычного россиянина могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч, индивидуального предпринимателя — на сумму до 20 тысяч. Юридическое лицо может ждать штраф до 70 тысяч рублей.

Возможно, придется платить и в том случае, если улицы оказались подтоплены из-за дождя или тающего снега. Тогда человек заплатит до 2,5 тысячи, бизнесмен — до пяти тысяч, юрлицо — до 20. Аналогичное наказание может появиться за порчу или уничтожение зелени в городе или вырубку деревьев.

Кроме того, предлагается штрафовать за складирование и хранение строительных материалов и конструкций, несоблюдение правил земляных работ, за самовольную установку гаражей, рекламных конструкций и других сооружений.

По словам Руковишниковой, эти поправки в КоАП рассматривает Минюст. Сенатор отметила, что сейчас за благоустройство территорий отвечают муниципалитеты.

Ранее стало известно, что единый центр контроля за водителями создадут в России. Система поможет бороться с установкой камер в неположенных местах и выписыванием неправомерных штрафов.