Курильщиков ждут новые ограничения и штрафы в 2022 году

Курящих людей в России с 2022 года ожидает новая волна ограничений и штрафов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил юрист Европейской юридической службы Павел Корытов.

Курение на объектах предприятия и недвижимости будет караться штрафом от двух до трех тысяч рублей, сообщил Корытов. Если по вине курильщика произойдет пожар, то санкция ужесточится — до пяти тысяч рублей.

Также потребители никотина почувствуют на своем кошельке, как растет цена на продукцию. Если в 2021 году реализующие табак организации сами отправляли данные через систему «Честный знак», то в 2022 году участники оборота будут делать это через систему электронного документооборота (ЭДО). По мнению юриста, это приведет к повышению цен на сигареты.

Также власти рассматривают вопрос о возможном введении запрета продажи сигарет лицам, которые были рождены после 2015 года, даже после достижения ими 18-летия.

Корытов напомнил о реализации проекта «Демография», цель которого — снижение числа курящих до 10%.

«Времени осталось мало, хотя прогресс налицо: по данным Роспотребнадзора, в 2020 году курили 21,6% россиян, а в 2013 году — 41%», — рассказал юрист.