Штрафы от приложения «Социальный мониторинг» не отменят

Сейчас для отслеживания людей с подтвержденным коронавирусом используют приложение «Социальный мониторинг». За нарушение правил пользователям приходят штрафы, но их отменять не будут.

«Система оспаривания штрафов существует. А полную амнистию по штрафам за нарушение самоизоляции мы рассматривать не будем. Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно», — заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Эха Москвы».

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев сообщил, что жители сталкиваются с огромным количеством сбоев при работе с приложением, пишет «Коммерсант». Фадеев предложил проанализировать функциональность программы и отменить систему штрафов, с законностью которых в дальнейшем будет сложно разобраться. Сейчас многим приходят штрафы именно из-за некорректной работы приложения.

Жителям Москвы с легкой формой COVID-19 разрешили проходить лечение дома. Чтобы граждане соблюдали изоляцию, им на смартфоны устанавливают приложение «Социальный мониторинг». Пользователь должен несколько раз в день отправлять селфи и предоставлять доступ к геолокации. За нарушение правил приходят штрафы по четыре тысячи рублей.