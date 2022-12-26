26 декабря 2022, 15:43
Штрафы на сумму более миллиарда рублей выписали за нарушения правил платной парковки в Петербурге
Более одного миллиарда рублей поступило в городскую казну Санкт-Петербурга за штрафы, связанные с неуплатой за платные парковки. Об этом вице-губернатор Кирилл Поляков рассказал в интервью газете «Петербургский дневник».
Всего в текущем году оформлено порядка 365 тысячи подобных штрафов. Поляков отметил, что все поступившие по штрафам денежные средства будут направлены в городской бюджет.
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Отмечается, что доходы бюджета Петербурга от уплаты штрафов в 2022 году составили около 857 миллионов рублей.
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