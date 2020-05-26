Штрафы москвичей за выход на балкон аннулировали

Заболевший СОVID-19 Александр Валигурский получил штрафы на 40 тысяч рублей за нарушение карантина. При этом мужчина не выходил из дома, а просто делал фотографии с супругой на балконе. В итоге штрафы семейной пары аннулировали.

«Мы детально разобрались с каждым постановлением, выписанным в отношении супругов. Все штрафы, связанные с техническими особенностями привязки мобильного устройства к разным вышкам сотовой связи, были аннулированы», — сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков РИА «Новости».

При этом он отметил, что специалисты нашли факты нарушения карантина. Супруги четыре раза выходили из квартиры, поэтому штрафы по этим случаям им придется оплатить.

Ранее Александр рассказал «360», что в конце апреля почувствовал боли в груди и отправился на обследование. Мужчине поставили диагноз «вирусная пневмония», но все тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Валигурский получил предписание о двухнедельном карантине. Правила мужчина соблюдал, но позже стали приходить штрафы. Оказалось, что супруги делали на балконе фотографии, за что и получили штрафы на 40 тысяч рублей.

Жители Москвы с легкой формой COVID-19 могут проходить лечение дома, но должны установить приложение «Социальный мониторинг». Программа отслеживает местоположение пользователя и несколько раз в день просит прислать селфи. Если правила нарушаются, то приходит штраф на четыре тысячи рублей.