Общество 30 мая 2023, 12:22 Штрафами и заключением под стражу пригрозили фейковым информаторам о БПЛА в Москве Прокуратура Москвы: распространителей ложной информации о БПЛА в Москве ждет наказание Unsplash

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Прокуратура Москвы предупредила россиян об ответственности за распространение заранее ложной информации о беспилотниках в столице. СМИ рекомендовали доверять только официальным источникам, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации источника, штрафы и аресты грозят тем, кто будет сеять панику и призывать к несанкционированным митингам и другим противоправным действиям жителей и гостей столицы. Преимущественно это касается владельцев аккаунтов в социальных сетях.

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В Сети уже выявили несколько источников, которые нарушают данные правила.

Доверять стоит только официальным источникам и проверенным средствам массой информации. Все комментарии по утренней атаке беспилотников также можно получить у представителей власти.

Восемь БПЛА сегодня напали на Москву. Все дроны уничтожили. Часть из них повредили дома на на Ленинском проспекте, улицах Профсоюзной и Атласова. Другие пять атаковали Подмосковье. Пострадавших нет. Жителей вернули обратно в квартиру.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Украина таким образом только сплотила русский народ.