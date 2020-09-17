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    17 сентября 2020, 14:40

    Штрафы до 150 тысяч рублей будут выписывать за незаконные сборы денег

    Полина Петрова

    Штрафы до 150 тысяч рублей будут выписывать за незаконный сбор пожертвований. Соответствующий законопроект собирается внести в Госдуму РФ депутат Наталья Костенко, пишет «Парламентская газета».
    Штрафы до 150 тысяч рублей будут выписывать за незаконные сборы денег

    7 апреля был опубликован закон о ящиках для сбора денег на благотворительность, одним из авторов которого стала Костенко. Согласно документу, использовать переносные ящики на акциях в супермаркетах и на вокзалах могут только некоммерческие организации, имеющие право на такую деятельность. Закон вступит в силу 4 октября.

    По словам Костенко, без мер ответственности такие правила работать не будут. Парламентарий предложила внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива предусматривает ведение административного наказания для нарушителей. Так, за незаконный сбор средств компания выплатит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а должностные лица — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Размер денежного наказания для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей.

    Новости SMI.FM