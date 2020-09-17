Штрафы до 150 тысяч рублей будут выписывать за незаконные сборы денег

7 апреля был опубликован закон о ящиках для сбора денег на благотворительность, одним из авторов которого стала Костенко. Согласно документу, использовать переносные ящики на акциях в супермаркетах и на вокзалах могут только некоммерческие организации, имеющие право на такую деятельность. Закон вступит в силу 4 октября.

По словам Костенко, без мер ответственности такие правила работать не будут. Парламентарий предложила внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива предусматривает ведение административного наказания для нарушителей. Так, за незаконный сбор средств компания выплатит от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, а должностные лица — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Размер денежного наказания для граждан составит от трех до пяти тысяч рублей.