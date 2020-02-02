Штрафы для водителей могут привязать к МРОТ

Вернуть привязку штрафов за нарушения Правил дорожного движения к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) предложил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Штрафы исчислялись в МРОТ до 2007 года.

«Призываю разработчиков проекта обратить внимание на предлагаемую сумму штрафа с учетом прожиточного минимума и вернуться к прежней практике фиксировать сумму штрафа относительно установленного минимального размера оплаты труда, который ежегодно предлагает правительство России», — отметил парламентарий. Его слова привело РИА «Новости».

Новая редакция Кодекса РФ об административных правонарушениях значительно ужесточила наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию сотрудника полиции. Штрафы для автомобилистов указаны в рублях и увеличены по сравнению с действующими в четыре-шесть раз.

«Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ», — заявил парламентарий.

По его мнению, предложенные в новом КоАП штрафы для автомобилистов неоправданно завышены. Такая мера свидетельствует, что авторы нового Админкодекса просто не понимают ситуацию в стране.