Штрафы для таксистов предложили повысить в три раза

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и Дмитрий Панов предложили внести такси и маршрутки в отдельную группу повышенного риска и повысить штрафы для водителей. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Штрафы предлагают увеличить в несколько раз. Например, если сейчас водителей за превышение разрешенной скорости на 20-40 километров в час штрафуют на 500 рублей, для таксистов предлагают установить штраф в 2,5 тысячи рублей.

Свою инициативу депутаты объясняют тем, что по вине таксистов происходит большое количество аварий.

«По статистике МВД за пять лет, 56% всех ДТП произошло по вине таксистов», — поясняет Цивилев.