Штрафы для таксистов предложили повысить в три раза
Депутаты Цивилев и Панов предложили выделить такси в отдельную группу повышенного риска
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев и Дмитрий Панов предложили внести такси и маршрутки в отдельную группу повышенного риска и повысить штрафы для водителей. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Штрафы предлагают увеличить в несколько раз. Например, если сейчас водителей за превышение разрешенной скорости на 20-40 километров в час штрафуют на 500 рублей, для таксистов предлагают установить штраф в 2,5 тысячи рублей.
Свою инициативу депутаты объясняют тем, что по вине таксистов происходит большое количество аварий.
«По статистике МВД за пять лет, 56% всех ДТП произошло по вине таксистов», — поясняет Цивилев.