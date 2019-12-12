Штрафы для российских бизнесменов могут взлететь в десятки раз

Сейчас нарушение предписаний ФНС и Роспотребнадзора грозит предпринимателям штрафом в 20 тысяч рублей. Но эту сумму предлагают поднять сразу до 500 тысяч. Изменения правил обозначены в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Документ с новыми штрафами, подписанный замминистра юстиции Денисом Новаком, уже отправили на согласование в одно из ведомств, пишет «Известия».

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Согласно новой версии КоАП, за нарушения предписаний надзорных органов индивидуальные предприниматели будут обязаны заплатить от 20 до 40 тысяч рублей. Юридические лица ждет денежное наказание в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Сейчас максимальный штраф для них установлен до 20 тысяч.

Значительно увеличатся и взыскания за нарушения требований контролирующих органов. Физические лица должны будут заплатить уже не пять-семь тысяч рублей, а от 300 до 500 тысяч. Должностные лица — от 50 до 70 тысяч, вместо одной или двух тысяч рублей.

Повторное невыполнение требований обойдется в 20-40 тысяч физическим лицам, 50-70 тысяч рублей для ИП и для должностных лиц предусмотрен штраф от 100 до 150 тысяч или дисквалификация до трех лет. Самое большое денежное наказание установлено для юридических лиц от одного до двух миллионов рублей.

При этом, если предприниматель вовремя оплатит штраф, то может быть применено правило о скидке в 50%.