Штрафы для коммунальщиков за отсутствие электричества и отопления предложили повысить

Коммунальщиков предложили штрафовать на большие суммы за отсутствие в домах электричества и отопления. Суммы могут вырасти до 200 тысяч рублей.

Законопроект об увеличении штрафов планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы, сообщила «Парламентская газета». Сейчас ресурсоснабжающую компанию могут обязать выплатить от пяти до 10 тысяч рублей за невыполнение требований к качеству предоставления коммунальных услуг. Для руководителей компании сумма штрафа составляет от 500 до тысячи рублей. Эти значения существуют с 2007 года.

Если законопроект примут, то за первое нарушение правил коммунальщиков будут штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены цифры от пяти до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении суммы вырастут до 50-200 и 15-30 тысяч соответственно.

По словам председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, ужесточение наказания позволит сделать качество коммунальных услуг лучше, а также поможет максимально защитить права потребителей.