Штрафстоянку в Челябинске обвинили в нарушении санитарных норм
Житель Челябинской области Николай Лапаев рассказал об антисанитарии на штрафстоянке в Челябинске, куда эвакуировали его автомобиль. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
По его словам, «там собралось в сарайчике с бетонным полом около двадцати человек», «никакой вентиляции, никто никогда там пол не моет, тем более не протирает дверные ручки, лавочки и прилавки».
«Ручку не дезинфицируют — одна на всех», — возмутился Лапаев.
Комментарии от руководства штрафстоянки получить не удалось.