Штрафстоянку в Челябинске обвинили в нарушении санитарных норм

По его словам, «там собралось в сарайчике с бетонным полом около двадцати человек», «никакой вентиляции, никто никогда там пол не моет, тем более не протирает дверные ручки, лавочки и прилавки».

«Ручку не дезинфицируют — одна на всех», — возмутился Лапаев.

Комментарии от руководства штрафстоянки получить не удалось.