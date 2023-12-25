Общество 25 декабря 2023, 13:05 Штрафовать за склонение к абортам начнут в Псковской области Заксобрание Псковской области ввело штрафы за склонение к аборту Hannes P Albert/dpa/globallookpress

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Законодательное собрание Псковской области одобрило закон, подразумевающий введение штрафов за склонение к абортам. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Штрафы для граждан составят от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 50 тысяч.

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«Соответствующие правовые нормы по предложению губернатора закреплены в областном законодательстве решением регионального парламента», — отмечается в сообщении.

Размер штрафов не зависит от того, сделала ли женщина аборт в итоге. Под склонением к искусственному прерыванию беременности подразумевают «совершение действий путем уговоров, предложений, подкупа, обмана». За информирование о наличии показаний к аборту административное наказание не грозит.

Еще пару лет назад в Псковской области отмечались серьезные демографические проблемы. В декабре 2023 года губернатор Михаил Ведерников отмечал снижение количества абортов в регионе, однако констатировал, что к этой мер прибегают примерно 20% беременных.