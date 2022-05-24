Wildberries опроверг сообщения о введении массовых штрафов за возврат

Онлайн-ретейлер Wildberries не вводил массовых штрафов для покупателей, возвращающих товар. Эта мера касается только 10% клиентов, которые выкупали не полные заказы или часто отказывались от уже приобретенных покупок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылку на пресс-службу маркетплейса.

В компании отметили, что это просто плата за услугу, которая может уменьшится в зависимости от региона доставки.

«Компания не вводила какие-либо штрафы для покупателей. Мы применяем оплату услуги обратной доставки товаров только для клиентов с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа», — подчеркнули в пресс-службе и добавили, что клиент получает получает полную информацию еще до совершения покупки.

Оплачивают услуги возврата невостребованного товара новые покупатели. Это позволяет исключить появление фейковых аккаунтов, которые делают большой заказ и отказываются от выкупа, от чего предприниматели несут убытки.

Представители Wildberries добавили, что платы за возврат бракованных вещей с покупателей не берут. Вернуть купленные товары с производственным браком можно совершенно бесплатно.