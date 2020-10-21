Штрафов на 3,6 миллиона рублей выписали водителям-нелегалам в Петербурге

По данным издания, с начала года общая сумма выписанных штрафов превысила три с половиной миллиона рублей. В ходе проверок было составлено 267 «административок», 43 машины арестовали, более 1000 автомобилистов привлекли к ответственности. Всего было проверено 5,6 тысячи транспортных средств, в том числе маршрутки и такси.