ФССП инициировала принудительное взыскание штрафов c Facebook

Принудительное взыскание штрафов с Facebook начала Федеральная служба судебных приставов. Как следует из материалов банка данных ведомства, речь идет об общей сумме на 26 миллионов рублей.

Решение о штрафах в отношение американской сети вынес Таганский районный суд. В производстве приставов находятся шесть дел о взыскании трех миллионов рублей за каждое и еще два дела со штрафами по четыре миллиона рублей.

В качестве адреса ответчика указаны улица Уиллоу Роуд города Менло Парк штата Калифорния.

Материалы дела приставам мировой суд Таганского района Москвы передал 7 октября. Сотрудники ведомства должны принудительно взыскать сумму выписанных штрафов, так как представители компании не стали добровольно выполнять решение суда. 26 миллионов рублей — это не окончательная сумма.

До 19 октября социальная сеть должна заплатить еще 17 миллионов рублей штрафа. Это решение пока в законную силу не вступило. Всего же общая сумма штрафов по всем решениям мирового судьи за этот год составляет более 80 миллионов рублей.

Facebook признали виновной в том, что она не удалила противоправный контент, нарушающий законодательство России. После этого против социальной сети начали заводить административные дела.



Ранее приставы начали принудительное взыскание 8,9 миллиона рублей штрафов с Twitter. Речь идет о наказании по трем административным делам за отказ удалить противоправный контент.