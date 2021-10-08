Штрафом в 300 тысяч рублей накажут перевозчиков за высадку детей из автобуса

В России просят ужесточить ответственность за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Перевозчиков предложили штрафовать на 300 тысяч рублей. Действующий с весны запрет на подобные действия кондукторов не остановил.

С инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров (ООП), сообщила газета «Известия». Его председатель Илья Зотов уже направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

В ОПП просят внести поправку в КоАП, которая предусматривает административный штраф для перевозчиков. За нарушение с них предлагают брать 300 тысяч рублей.

Запрет на принудительную высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов детей без билета ввели весной 2021 года. Тем не менее кондукторы продолжают поступать таким образом с маленькими пассажирами.

В объединении допустили, что благодаря санкциям в отношении юридических лиц проблема будет решена. Мера также поспособствует повышению безопасности несовершеннолетних. Минтранс счел инициативу заслуживающей внимания и требующей тщательной проработки.

Эксперты назвали штраф в 300 тысяч избыточной нормой. По их словам, подобный подход вполне может привести к полной остановке деятельности отдельных перевозчиков.