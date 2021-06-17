Россиян предупредили о новых штрафах за парковку

В ближайшее время в России могут появиться новые штрафы за парковку, сообщил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

В беседе с агентством «Прайм» он выразил мнение, что россиян нужно предупреждать о готовящихся мерах заранее. Например, по его мнению, скоро начнут штрафовать за парковку на выделенных во дворах местах для спецтехники.

«На данный момент непосредственно административных санкций в виде штрафов за такое нарушение в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено», — отмечает эксперт.

Он напомнил, что в некоторых дворах вообще нет места для проезда спецтранспорта, который существенно шире легковых автомобилей.

Эксперт рассказал, что сейчас россияне чаще всего встречаются со штрафами за оставленные на платных парковках автомобили в зоне действия знака «Остановка запрещена» с табличкой, обозначающей такси. При этом, если водитель не увидел этот знак, то помимо штрафа по КоАП размером в три тысячи рублей машину могут еще и эвакуировать, указывает специалист.